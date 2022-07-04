انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. زاد عن 5 جنيهات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض ”دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 4-7-2022 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، حيث تخطى الـ5 جنيهات في تحرك ملحوظ له اليوم أمام العملة المصرية، وذلك بعد أن ثبت السعر خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع موسم الحج، حيث سجل اليوم لدى البنك المركزي 5.004 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 5.004 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 5.003 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 5.003 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 5.002 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.