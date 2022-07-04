انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 4 يوليو.. “احسب هتشتري للعيد بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث عن أسعار اللحوم اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وإقبال المواطنين على الشراء، حيث لا زال سعر اللحوم ثابت على ارتفاعه المستمر، دون تراجع، حيث لا يزال سعر اللحوم البلدي حافظة لأسعارها، كما سجلت أسعار الأضاحي ارتفاع نسبي.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ومنافذ وزارة التموين:

أسعار اللحوم اليوم

– سعر كيلو اللحم البلدي من 140 إلى 171 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا حتى 100 جنيه.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.