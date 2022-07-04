انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 يوليو..”شوف الفرخة بقت بكام قبل العيد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، تباين كبير، وحافظة الدواجن على أسعارها وارتفاعها الحالي، لتظل عند زيادة مارس الماضي، وصعودها عن الطبيعي أكثر من 15 جنيهًا في الكيلو، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة 33 جنيهًا، والأمهات 27 جنيهًا في المزرعة.

بورصة الدواجن

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 يوليو 2022:

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سعر كيلو الأبيض 33 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بداية من 40 جنيهًا.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيهًا للكيلو.

سجل الساسو للمستهلك بداية من 50 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي 42 جنيهًا في المزرعة.

سجلت الفراخ البلدي في الأسواق 49 جنيهًا.

أمهات بيضاء 27 جنيها في المزرعة وبداية من 31 جنيهًا في السوق.

سجل كتكوت أبيض سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.