انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 4 يوليو.. “بشرة خير حديد عز يتراجع 545 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، حيث تراجع سعر الحديد مع بداية التعاملات، وانخفض حديد عز 545 جنيها بينما زاد سعر الأسمنت 26 جنيها لكل طن اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بأسعار أمس.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17641 جنيهًا، بزيادة 24 جنيهًا

سعر حديد عز للطن: 17753 جنيهًا، بتراجع 545 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1472 جنيها، بزيادة 26 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.