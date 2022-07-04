انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. الطبق وصل لـ 75 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، مقارنة بأسعار أمس، ليواصل البيض ارتفاع جديد شهده اليوم الاثنين في البورصة، وبالتالي زاد السعر في المحلات لدى التجار، إذ قفز سعر طبق البيض بشكل كبير ووصل لـ 75 جنيه في بعض المناطق.

سعر البيض اليوم الاثنين

– سجل البيض الأبيض في البورصة 64 جنيهًا. ارتفع - سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك لـ 68 جنيهًا،

– سجل البيض البلدي في البورصة سعر 63 جنيهًا.

– سعر البيض البلدي في المحال 67 جنيها.

– سعر البيض الأحمر بالبورصة 67 جنيهًا.

– سجل البيض الأحمر في المحلات من 70 جنيه لـ 75 جنيها.