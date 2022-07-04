انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الإثنين.. “البلطي خاربها قبل العيد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 4 يوليو 2022 في مصر، بشكل ملحوظ، مقارنة بأسعار أمس الأحد، الذي انخفض فيها سعر البلطي، إلا أنه زاد اليوم ومعه زيادة في سعر الجمبري والقراميط وغالبية الأنواع الشعبية أمام المواطنين في سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور:

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

زاد سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليسجل بين 31 و35 جنيها.

سجل سعر كيلو الفيليه بين 30 و160 جنيها.

سجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 8 و84 جنيها.

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيها و200 جنيه.

زاد كيلو الكابوريا 5 جنيهات، ليسجل بين 20 و67 جنيها.

زاد سعر كيلو الجمبري 40 جنيها ليسجل بين 100 جنيه و170 جنيها.

سجل سعر البوري بين 65 و85 جنيها.

سجل البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل قشر البياض 30 إلى 160 جنيها.

سجل سعر البياض الأملس مقاس 1 مستويات 60 إلى 110 جنيهات.

سجل قراميط 10 إلى 20 جنيها.

سجلت الثعابين 50 إلى 250 جنيها.

سجل المكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها.

سجل البرانيس الإسكندرانى 70 إلى 78 جنيها.

سجل سمك موسى 90 إلى 150 جنيها.