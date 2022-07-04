انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين بالأسواق.. فرصة للخزين قبل العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين، استقرارًا بالأسواق، وتباين كبير، مقارنة بأسعار أمس، وسط بحث الكثير من المواطنين عن الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الإقبال من المواطنين للشراء من أجل التخزين في أسبوع العيد.

أسعار الخضار اليوم

دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم، وما وصلت إليه أسعار الفاكهة اليوم الأحد:

أسعار الخضار

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الطماطم بين 1.5 جنيه و2.7 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل يبدأ من جنيه و2.25 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5.5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

أسعار الفاكهة

الكنتالوب بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12و و14 جنيها.

الموز بين 7 إلى 10 جنيهات.

الخوخ بـ 8 جنيهات.