انت الان تتابع خبر تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر.. “عيار 18 بـ 847 جنيها” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 4 يوليو 2022 مقارنة بتعاملات أمس الأحد الختامية، في ظل تذبذب أسعار الذهب خلال الأيام الماضية من الأسبوع الحالي، وسط بحث الكثير من المواطنين عن سعره نظرًا لأهميته الكبيرة، لأنه الملاذ الآمن وقت الأزمات الاقتصادية، حيث سجل عيار 24 نحو 1125 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 659 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 847 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 988 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1129 جنيها للجرام.

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7904 جنيهات.

سعر الذهب أمس الأحد في مصر

سجل ذهب عيار 24 سعر شراء 1125.75 جنيه.

سجل ذهب عيار 21 شراء سعر 940 جنيها

سجل الذهب عيار 18 شراء سعر 855 جنيهًا

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 630 جنيها