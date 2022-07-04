بالفيديو.. عاجل| صعود مفاجئ في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الإثنين.. “صدمة جديدة”

انت الان تتابع خبر عاجل| صعود مفاجئ في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الإثنين.. “صدمة جديدة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعد سعر الدولار اليوم الإثنين 4 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري مرة أخرى في صعود مفاجئ، مع بداية التعاملات الصباحية، ليصدم المواطنين من جديد، مقارنة بآخر تداول له مساء أمس الأحد، حيث تحركت العملة الأمريكية من جديد بقيمة قرشين على الأقل في بعض البنوك ليسجل اليوم في البنك المركزي المصري، 18.78 للشراء، و18.86 للبيع.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الإثنين 4-7-2022

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع مقارنة بأمس 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع مقارنة بأمس 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع مقارنة بأمس سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 18.80 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع مقارنة بأمس سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.