انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار العملات اليوم الإثنين أمام الجنيه..” الدولار زاد تاني” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحركت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، مع بدء التعاملات الصباحية، وزادت أسعار صرف العديد من العملات، مقارنة بأمس الأحد، حيث ارتفع سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الإثنين 4 يوليو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجلة سعر الدولار الأمريكي 18.78 جنيها للشراء و 18.84 جنيهًا للبيع، مقارنة بأمس 18.76 جنيها للشراء و 18.82 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.57 للشراء، 19.68 جنيه للبيع بارتفاع 12 قرشًا في الشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.69 جنيه للشراء، 22.84 جنيه للبيع بارتفاع 22 قرشًا في الشراء.

سعر الفرانك السويسري

19.54 للشراء و19.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.92 جنيه للشراء، و 61.44 جنيه بارتفاع 12 قرشًا في الشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 5 جنيهات للشراء، و5جنيهات للبيع.