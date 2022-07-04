انت الان تتابع خبر قبل التنفيذ..تعرف على عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر البنك المركزي المصري في كتابه دوري أصدره الأربعاء الماضي، عودة فرض عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصرف الآلي “ATM” غير عملاء البنك، بشرط ألا تزيد عن 5 جنيهات في المعاملة الواحدة.

بدأ تنفيذ عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد من البنوك

ويبدأ العمل بقرار فرض رسوم السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي ATM لغير العملاء، بداية من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل ولمدة 6 شهور.

كما تواصل البنوك فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد على غير العملاء عند استخدام ماكينات أخرى، بالإضافة إلى أن بعض البنوك تفرض رسوم على عملائها عن طلب الاستعلام بالرصيد بطلب إيصال ورقي.

قيمة عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد في البنوك

ونعرض عمولة السحب والإستعلام عن الرصيد لغير العملاء في 11 بنكًا بعد قرارات البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي: 5 جنيهات عمولة السحب و 1.5جنية للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر: 5 جنيهات عمولة السحب و 2 جنية للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة: 5 جنيهات عمولة السحب و 5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك CIB: خمسة جنيهات عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

بنك HSBC: خمسة جنيهات عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

البنك العربي الافريقي الدولي: 5 جنيهات عمولة السحب و 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك الكويت الوطني: 5 جنيهات عمولة السحب و 4 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

البنك العربي:5 جنيهات عمولة السحب و 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات عمولة السحب و 2 جنية للاستعلام عن الرصيد.

بنك أبو ظبي الأول: 5 جنيهات عمولة السحب و 5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك QNB : 5 جنيهات عمولة السحب و 2 جنية للاستعلام عن الرصيد.