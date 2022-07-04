انت الان تتابع خبر أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك 2022.. بنك ناصر عامل عظمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد شهادات الادخار هي الشغل الشاغل لدى غالبية المواطنين، المتعاملين مع البنوك، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وأيضًا رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، فأصبح المواطن يبحث عن ملاذ آمن وطرق استثمار آمنة لأمواله، لذلك يفضل شراء الشهادات، لكنه في الوقت نفسه يرغب في أعلى فائدة على شهادات الادخار، وهو ما يوفره بنك ناصر الاجتماعي.

أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك 2022

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك 2022:

شهادة بنك ناصر الاجتماعي

– عائد شهري 15% من قيمتها يتمّ احتسابه من اليوم التالي للإيداع.

– استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

يتيح البنك لعملائه فرصة الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة ادخار في البنك الأهلي

– الشهادة البلاتينية، بعائد شهري 14%، يتمّ احتسابها من اليوم التالي للإيداع.

– يتيح البنك للعاملين فرصة الاقتراض بضمان الشهادة.

– يستطيع العميل أن يصدر بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

شهادة ادخار بنك مصر

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت، بعائد 14% سنويا.

– يصرف العائد شهريًا.

يتيح البنك طريقتين لشراء شهادة القمة لدعم عملائه من مختلف المحافظات.

شهادة بنك البركة

– عائد متغير أجل 3 سنوات.

– سعر فائدة 14% سنويًا.

يصرف بشكل شهري.

شهادة بنك الإسكان والتعمير

– شهادة أجل 3 سنوات.

– فائدة تتراوح بين 13.5% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويًا لدورية العائد ربع السنوية.

البنك الأهلي الكويتي

– شهادة أجل 3 سنوات.

– بفائدة 13.5% سنويًا.

– دورية شهرية لصرف العائد.