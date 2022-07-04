انت الان تتابع خبر عاجل| إيقاف العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.. “اعرف هترجع إمتى؟” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوقفت مصلحة الضرائب المصرية العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأبلغت الممولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وكذلك أبلغت المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة.

حيث قررت أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إيقاف العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لمدة 4 أيام، على أن يتم البَدْء من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ6 يوليو الحالي، وحتى يوم السبت الموافق لـ9 يوليو 2022.

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أسباب إيقاف العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وبينت في بيانها على الموقع الرسمي على الإنترنت، سبب إيقاف العمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعللت أنه يعود إلى إجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، لذلك ، سيتمّ إيقاف العمل على المنظومة لمدة 4 أيام.

موعد عودة العمل بالفاتورة الإلكترونية

وأشارت المصلحة، إلى أنه سيتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022