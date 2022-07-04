الصادرات الألمانية ترتفع بنسبة 11.7% على أساس سنوي في مايو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:09 مساءً - وكالات _ سجل المصدرون الألمان نمواً في مايو الماضي على أساس سنوي، مقابل تراجع مقارنة بالشهر السابق له، إذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن ألمانيا صدرت بضائع في مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 125.8 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.7% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات إلى ألمانيا أيضاً على أساس سنوي في ذلك الشهر بنسبة 27.8%، ليبلغ إجمالي قيمتها 126.7 مليار يورو.

ومقارنة أبريل الماضي، تراجعت الصادرات الألمانية في مايو الماضي بنسبة 0.5%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.7%.

وارتفعت في مايو الماضي الصادرات الألمانية إلى روسيا، رغم العقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب الحرب في أوكرانيا وغيرها من الإجراءات لتقييد الصادرات، بنسبة 29.4% مقارنة أبريل السابق له، ليبلغ إجمالي قيمتها مليار يورو، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 54.6%.

وفي مارس و أبريل الماضيين تراجعت الصادرات الألمانية لروسيا بوضوح، وتقلصت واردات ألمانيا من روسيا خلال مايو الماضي بنسبة 9.8% مقارنة أبريل السابق له، ليبلغ إجمالي قيمتها 3.3 مليار يورو.