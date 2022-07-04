بالفيديو.. أسعار الأضاحي اليوم بالتموين والزراعة .. الحق اشتري قبل عيد الأضحى

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أسعار الأضاحي اليوم بالتموين والزراعة .. الحق اشتري قبل عيد الأضحىوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص بشكل مكثف عن أسعار الأضاحي اليوم بالتموين والزراعة، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

أسعار الأضاحي اليوم بالتموين والزراعة:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بأن سعر كيلو الخروف القائم في الشوادر التابعة للوزارة بقيمة 90 جنيه، فيما يصل متوسط وزن الخروف نحو 60 كيلو، فيما لم تقوم شوادر الوزارة بعرض العجول كأضحية.

أما بالنسبة لمنافذ وزارة الزراعة، فقد سجل سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي نحو 75 جنيه، وبناء على هذا يتراوح سعر الخروف الحي بين 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

كما سجل سعر الكيلو من العجول البقري والجاموسي الحي نحو 70 جنيه، فيما يبدأ سعر العجل الواحد بين 22 ألف جنيه حتى 32 ألف جنيه.