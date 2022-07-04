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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 78.6%.. أعلى مستوى منذ 24 عاما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 01:12 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62% في يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة ديسمبر.
قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة “” عند 5.38%.
وسنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35%.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77% على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.
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