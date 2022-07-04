وزير المالية: 86.2% نسبة الدين إلى الناتج المحلي في 30 يونيو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي سجلت في 30 يونيو الماضي 86.2%.

وأوضح معيط، في تصريحات هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن نسبة الدين في عام 2009/ 2010 كانت قرب 80% من الناتج المحلي، مضيفًا أنه وصل في يونيو 2016 إلى 103%.

وأضاف معيط: “وضعنا خطة لخفض الدين، وفي يونيو 2017 وصلنا إلى 101%، وفي يونيو 2018 بلغ 92%، وفي 2019 إلى 84%، وفي 2020 وصل إلى 81%، أي قريبا مما كنا عليه قبل 2010/ 2011”.

وتابع: “إلى أن جاءت أزمة كورونا وأفقدنا 400 مليار جنيه على عامين، تسببوا في عدم وجود إيرادات كافية، فكان لابد من الاستدانة قليلا”.