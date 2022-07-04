انت الان تتابع خبر موعد انخفاض سعر كرتونة البيض.. السبب وراء ارتفاعه ووصله لـ 70 جنيهاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالرغم من تحقيق البيض الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه، لكن نلاحظ حالياً ارتفاعات مستمرة في سعر طبق البيض حتى وصل في الوقت الحالي سعر الكرتونة لـ 75 جنيهاً، وهو الذي يعتبر من أهم مصادر البروتينات التي يعتمد عليها الجميع في طعامهم.

سبب ارتفاع أسعار كرتونة البيض

وأعلن رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة الدكنور طارق سليمان، أنه يوجد هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء ارتفاع أسعار البيض ومن بينها ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة لهم، وهي تؤثر كثيراً على أسعار كلاً من الدواجن والبيض بالإرتفاع.

وقال أننا لسنا معزولون عن العالم وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج بسبب الأزمات العالمية الحالية، وهي التي ينتج عنها ارتفاع الأسعار ليس في مصر فقط، ولكن بجميع انحاء العالم.

موعد انخفاض سعر كرتونة البيض

وأرجح أن ينخفض سعر كرتونة البيض بشكل تدريجي خلال شهر من الوقت الحالي، وذلك حيث أنه يتم إنتاج بيض في دورة الدواجن الجديدة بجميع الأسواق، وتحدث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اثناء الفترة الاخيرة، والتأكيد على أن هذه الارتفاعات أسبابها غير مبررة لأن الدولة بها اكتفاء ذاتي وتصدر.