شعبة المصوغات توجه نصيحة عاجلة للمواطنين.. فرصة لا تفوتكم

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رياض - احمد صلاح - قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب وشعبة الذهب، على زيادة سنوية، متابعا: الزيادة ستكون قليلة ولن تؤثر على المستهلك.

وأضاف “هاني ميلاد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن حركة البيع والشراء متوسطة تصل إلى الضعيفة، نتيجة ما يمر به العالم من أزمة، متابعا: كان هناك تكالبا كبيرا على شراء الذهب منذ فترة ولكن الآن انخفضت.

واسترسل:” بقول للناس استغلوا فرصة انخفاض سعر الذهب واشتروا..الوقت مناسب”، متابعا: من الممكن أن نشهد الفترة القادمة ارتفاعا وانخفاضا طفيفا في أسعار الذهب.