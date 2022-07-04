انت الان تتابع خبر ارخصها الباذنجان والبندورة.. مستجدات اسعار الخضار والفواكه في السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد اليوم الى السوق المركزي كميات من الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 3246 طنا، منها 2330 طن خضار، و 724 طن فواكه و191 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي، الباذنجان الأسود العجمي تراوح سعره من 7 إلى 15 قرشا، البصل الناشف 15 إلى 25 قرشا، البطاطا 20 إلى 30 قرشا، البندورة 8 إلى 16 قرشا، الجزر 15 إلى 30 قرشا، الخيار 25 إلى 40 قرشا، الزهرة 20 إلى 45 قرشا، الكوسا 25 إلى 50 قرشا، الليمون 50 إلى 70 قرشا والموز البلدي 50 إلى 70 قرشا.