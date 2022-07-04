معيط: نجحنا في حل مشكلات الكهرباء والغاز والبنية التحتية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 10:12 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير المالية الدكتور، محمد معيط، إن مصر نجحت في إنهاء مشكلة الكهرباء والغاز الطبيعي، وحققت فائضا وبدأت في التصدير، كما نفذت مشروعات عديدة لرفع كفاءة البنية التحتية؛ سعيًا لاستقطاب استثمار أجنبي مباشر.

وتساءل معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: “هل كان لدى أي مستثمر أجنبي استعداد للتواجد في بلد يعاني من نقص كهرباء، وشبكة طرق ومواصلات متهالكة، ولا توجد بها أراضٍ مرفَّقة؟”، مضيفًا: “بالتأكيد لا”.

وأوضح وزير المالية أن هناك صعوبات تواجه الدولة المصرية، منها الزيادة السكانية التي تبلغ 2.5 مليون نسمة، والاضطرابات بالمنطقة المحيطة، مضيفًا: “فمثلا ليبيا كانت تشغل 2.5 مليون مصري، وتعمل بها شركات مصرية، وتمثل سوقا للمنتجات المصرية، وتوفر عملة صعبة، كل ذلك توقف نتيجة للاضطرابات هناك”.

وأكد معيط أن هذه الاضطرابات المحيطة تفرض علينا أعباءً مالية، مضيفًا: “وكل ذلك تعاملنا معه، والدليل أننا نفذنا الإصلاح الاقتصادي المؤلم، وتحمل الشعب المصري آلامه؛ فنزلت البطالة من 13.3% إلى 7.2%، ومشكلة الكهرباء اتحلت، ومشكلة الغاز الطبيعي اتحلت، وأصبحنا نصدر غاز طبيعي، وحلينا مشكلة المناطق العشوائية، ونفذنا شبكة طرق وكباري وأنفاق”.

وتابع: “كنا نأمل أن المرحلة الجديدة بعد البنية التحتية تسمح لنا باستقطاب استثمار أجنبي مباشر، كما وضعنا وثيقة سياسة ملكية الدولة لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص”.