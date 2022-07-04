رئيس الوزراء: متابعة مستمرة للمخزون الاستراتيجي من السلع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 10:12 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير السلع الإستراتيجية وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة.

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، وتأثيراتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ورصد الموقف الراهن للأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، كما وقف على سير برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تقديمها للشرائح المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على رصيد استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، لمدة 6 أشهر، وهناك متابعة مستمرة مع الوزراء المعنيين، للتأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أيضا موقف انتظام برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المستحقة، مشددا على توفير التمويل اللازم لهذه البرامج، التي تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة على هذه الشرائح.