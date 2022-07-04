وزير النقل: القطار الكهربائي الخفيف LRT سينقل مليون راكب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 09:11 صباحاً - أ ش أ – قال وزير النقل، المهندس كامل الوزير، إن القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية)، سينقل حوالي مليون راكب يوميا.

وأضاف الوزير أن طول مسار القطار يبلغ 103 كيلومترات، بعدد 19 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي افتتحت اليوم بطول 70 كيلومترا وبعدد 12 محطة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كيلومتر، بعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كيلومترات، بعدد 3 محطات.

جاء خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة عدلي منصور التبادلية والمرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT، وإعطاء إشارة البدء لانطلاق التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث “العتبة – الكيت كات” بطول 4 كيلومترات، والتي تشمل 4 محطـات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات).

وبحسب بيان لوزارة النقل، فإن المخطات الجديدة تحقق تبادل الخدمة بين خطوط المترو الثلاثة، حيث يتم تبادل الخدمة ‏مع الخط الثاني في محطة العتبة ومع الخط الأول في محطة ناصر.