وزير التموين: احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي 6.5 شهرا من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:05 صباحاً - – قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقلتها عنه قناة (سي.بي.سي)، أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.