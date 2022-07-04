نعرض لكم الان تفاصيل خبر 17 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال الأسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:05 صباحاً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بحوالي 17 جنيهًا بالسوق المحلية خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت.

وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1%، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة تطبيق البنوك المركزية لسياسات نقدية متشددة، بجانب توقعات برفع أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري لمواجهة التضخم، ما دفع المستثمرين للعزوف عن الذهب.

وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، افتتاح أوقية الذهب تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1825 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة عند مستوى 1812 دولارًا، بنسبة هبوط بلغت 0.1%، بعد أن لامست مستوى 1785 دولارًا.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بقيمة 17 جنيهًا على مدار الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1006 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 989 جنيهًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1130 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 848 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 659 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 7912 جنيهًا.

انتعاشة متوقعة مدفوعة بقدوم عيد الأضحى.. وترقب عالمي لتداعيات قرار الهند بزيادة ضريبة الاستيراد على الذهب

ولفت إمبابي إلى ترقب سوق الذهب المحلية لمواسم حفلات الخطوبة والزفاف، مع بدء موسم الإجازات الدراسية وقدوم المصريين العاملين بالخارج وعطلة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يحفز حركة المبيعات في ظل تراجع نسبي للأسعار خلال الفترة الجارية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مستجدات ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها من الأول من يوليو الجاري، بناءً على البروتوكول الموقع بين شعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات، ووفقا للقواعد الإجرائية الصادرة عن القانون رقم 67 لعام 2016 ولائحته التنفيذية.

وحدد البرتوكول “المصنعية” كقيمة لربط الضريبة على بيع المشغولات الذهبية، كما تتضمن بندا يختص بتجديد الاتفاق فى الأول من يوليو من كل عام، وإلزام شعبتي تجار وصناع الذهب بموافاة المصلحة بمتوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بعياراتها المختلفة والمستوردة، لتحديد الوعاء الضريبي والضريبة المستحقة بشكل دورى، وفى حالة اعتماد المتوسطات من المصلحة يتم إخطار الشعبتين بالموافقة على تجديد البرتوكول وفقا لهذه المتوسطات.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها على الذهب بنحو 9.24 جنيهًا على جرام عيار 23.5 ، و 6.16 جنيهًا على جرام عيار 21 ، و 9.24 جنيهًا على جرام عيار 18 ،و1.54 جنيهًا على جرام عيار 925 من المشغولات الفضية، و 1.39 جنيهًا على جرام عيار 900 ، و 1.23 جنيهًا على جرام عيار 800 .

وتبلغ قيمة الضريبة على البلاتين ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 اي نحو 18.48 جنيها، وعلى الاحجار الكريمة و الألماس تبلغ ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ، ليكون قيمة الضريبة 18.48 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تترقب الأسواق تداعيات قرار الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين على مستوى العالم، بزيادة ضريبة الاستيراد على الذهب، بهدف تقليل التدفقات، أدى أيضًا إلى تقليص الطلب المحتمل على الذهب، حيث رفعت الهند رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5% في محاولة لخفض العجز التجاري.

وارتفعت مشتريات الهند من الذهب العام الماضي إلى أعلى مستوى في 10 أعوام، لتسجل 1050 طن، فيما بلغت مشترياتها نحو 430 طن في 2020، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.