17 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال الأسبوع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 17 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال الأسبوع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:05 صباحاً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بحوالي 17 جنيهًا بالسوق المحلية خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت.
وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1%، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، نتيجة تطبيق البنوك المركزية لسياسات نقدية متشددة، بجانب توقعات برفع أسعار الفائدة مع نهاية الشهر الجاري لمواجهة التضخم، ما دفع المستثمرين للعزوف عن الذهب.
وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، افتتاح أوقية الذهب تعاملات الأسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1825 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة عند مستوى 1812 دولارًا، بنسبة هبوط بلغت 0.1%، بعد أن لامست مستوى 1785 دولارًا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بقيمة 17 جنيهًا على مدار الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1006 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 989 جنيهًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1130 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 848 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 659 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 7912 جنيهًا.
انتعاشة متوقعة مدفوعة بقدوم عيد الأضحى.. وترقب عالمي لتداعيات قرار الهند بزيادة ضريبة الاستيراد على الذهب
ولفت إمبابي إلى ترقب سوق الذهب المحلية لمواسم حفلات الخطوبة والزفاف، مع بدء موسم الإجازات الدراسية وقدوم المصريين العاملين بالخارج وعطلة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يحفز حركة المبيعات في ظل تراجع نسبي للأسعار خلال الفترة الجارية.
وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مستجدات ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها من الأول من يوليو الجاري، بناءً على البروتوكول الموقع بين شعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات، ووفقا للقواعد الإجرائية الصادرة عن القانون رقم 67 لعام 2016 ولائحته التنفيذية.
وحدد البرتوكول “المصنعية” كقيمة لربط الضريبة على بيع المشغولات الذهبية، كما تتضمن بندا يختص بتجديد الاتفاق فى الأول من يوليو من كل عام، وإلزام شعبتي تجار وصناع الذهب بموافاة المصلحة بمتوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بعياراتها المختلفة والمستوردة، لتحديد الوعاء الضريبي والضريبة المستحقة بشكل دورى، وفى حالة اعتماد المتوسطات من المصلحة يتم إخطار الشعبتين بالموافقة على تجديد البرتوكول وفقا لهذه المتوسطات.
وبلغت ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها على الذهب بنحو 9.24 جنيهًا على جرام عيار 23.5 ، و 6.16 جنيهًا على جرام عيار 21 ، و 9.24 جنيهًا على جرام عيار 18 ،و1.54 جنيهًا على جرام عيار 925 من المشغولات الفضية، و 1.39 جنيهًا على جرام عيار 900 ، و 1.23 جنيهًا على جرام عيار 800 .
وتبلغ قيمة الضريبة على البلاتين ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 اي نحو 18.48 جنيها، وعلى الاحجار الكريمة و الألماس تبلغ ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18 ، ليكون قيمة الضريبة 18.48 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي، تترقب الأسواق تداعيات قرار الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين على مستوى العالم، بزيادة ضريبة الاستيراد على الذهب، بهدف تقليل التدفقات، أدى أيضًا إلى تقليص الطلب المحتمل على الذهب، حيث رفعت الهند رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5% في محاولة لخفض العجز التجاري.
وارتفعت مشتريات الهند من الذهب العام الماضي إلى أعلى مستوى في 10 أعوام، لتسجل 1050 طن، فيما بلغت مشترياتها نحو 430 طن في 2020، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.
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