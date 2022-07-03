جي بي مورغان يكشف سيناريو يقفز بأسعار النفط عالمياً

انت الان تتابع خبر جي بي مورغان يكشف سيناريو يقفز بأسعار النفط عالمياًوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بين محللو بنك "جي بي مورغان" أن أسعار النفط، بحال دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام، قد تقفز إلى 380 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن ذلك يأتي فيما تعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقدة لتحديد سقف سعري للنفط الروسي في محاولة لـ"تشديد الخناق" على موسكو.

وذكر محللو البنك أنه وبالنظر إلى الموقف المالي القوي لموسكو، يمكن لروسيا أن تخفض إنتاج النفط الخام اليومي بواقع 5 ملايين برميل دون الإضرار باقتصادها بشكل مفرط، ما قد يسفر عن نتائج كارثية لمعظم دول العالم.

وكتب محللو البنك أن خفض الإمدادات اليومية 3 ملايين برميل سيرفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دولارا، في حين أن السيناريو الأسوأ وهو الخفض 5 ملايين برميل، قد يدفع النفط إلى 380 دولارا.

وأضافوا: "المخاطرة الأكثر وضوحا والأكثر ترجيحا مع تحديد سقف للسعر، هو أن روسيا قد تختار عدم تصدير إنتاجها وبدلا من ذلك تنتقم بخفض صادراتها".