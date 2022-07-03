تشكيل فريق لمتابعة استراتيجية التحول الرقمي

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رياض - احمد صلاح - كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال تصريحات صحفية، الاحد، عن تشكيل فريق من الوزارة لمتابعة وإتمام الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبين الهناندة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الممتدة للأعوام 2021-2025 تتضمن 22 مشروعا من أبرزها، تحسين البيئة التشريعية، والدخول إلى الأسواق العالمية، وإيجاد حلول التمويل وبناء القدرات في قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

وتوقع تمديد الخطة التنفيذية للاستراتيجية لعام إضافي أو أكثر، منوها بتخصيص 10 ملايين دولار من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لتنفيذها.