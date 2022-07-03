انت الان تتابع خبر زيادة التبادل التجاري بين الأردن واسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ حجم زيادة التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل لشهر أيار بنسبة مقدارها 54% مقارنة بنفس الشهر من العام الفائت، وبقيمة 55 مليون دولار أمريكي، وفقاً لنشرة شهر يونيو الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الامارات وإسرائيل حوالي 201.4 مليون دولار لشهر أيار وبنسبة زيادة مقدارها 130% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت.

هذا وشهد حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر زيادة مقدارها 41%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 23.6 مليون دولار لشهر أيار ومن ثم المغرب (3.1 مليون).