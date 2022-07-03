انت الان تتابع خبر مؤشر بورصة عمان يواصل تألقه وتوسيع مكاسبه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل مؤشر بورصة عمان تألقه وتوسيع مكاسبه بنسب كبيرة منذ بداية العام الحالي، إذ حقق مؤشر السوق العام نمواً كبيراً بـواقع 19.3 بالمئة، ليحتل المرتبة الأولى عربيا بارتفاع المؤشر العام.

وافتتح المؤشر جلساته الأسبوعية، اليوم الأحد، بوصوله إلى أعلى مستوى له، والذي حققه في شهر أيار من عام 2010 وليغلق عند مستوى النقطة 2528، مرتفعا بنسبة 2.11 بالمئة.

ويتوقع متعاملون في البورصة، أن يواصل المؤشر العام مسلسل صعوده واستهداف مستويات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المؤشر الرئيس للسوق تماسك رغم عمليات المتاجرة السريعة، وعمليات جنى الأرباح.

وفنيا، سوف يستهدف مؤشر بورصة عمان، ارتفاعا جديدا عند مستوى 2600 نقطة على المدى القريب طالما حافظ على مستوى الدعم عند 2400 نقطة، خاصة وأن هذا المستوى يدعم السوق للصعود إلى الأعلى.

وأغلقت البورصة، اليوم، بتداول نحو 9 ملايين سهم، موزعة على 5252 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت15.2 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 24 شركة أخرى.