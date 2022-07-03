انت الان تتابع خبر اقتصاديون يناقشون مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناقش رؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرف صناعة الأردن وعمان والزرقاء وإربد خلال اجتماع، اليوم، مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عقب ترؤسه للاجتماع، في بيان اليوم، وحدة الجسم الصناعي نحو القضايا والقوانين التي تؤثر في تنافسيته، مشيراً إلى أن الاجتماع هدف إلى توحيد وجهات النظر في هذا الخصوص.

وكانت غرف الصناعة دعت في وقت سابق إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة مسودة القانون، وإتاحة الفرصة للهيئة العامة للغرف الصناعية لإبداء ملاحظاتها حوله.