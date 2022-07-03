مال وأعمال

استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 08:09 مساءً - – استقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان يوم السبت، بحسب بيان نُشر على تويتر.

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ونشر جوزمان، الذي قاد صفقة إعادة هيكلة ديون الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي والدائنين، خطابا على حسابه على تويتر موجها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز يوضح بالتفصيل قراره بالاستقالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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