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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 08:09 مساءً - – استقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان يوم السبت، بحسب بيان نُشر على تويتر.
ونشر جوزمان، الذي قاد صفقة إعادة هيكلة ديون الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي والدائنين، خطابا على حسابه على تويتر موجها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز يوضح بالتفصيل قراره بالاستقالة.
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