نعرض لكم الان تفاصيل خبر شعبة الذهب: زيادة ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لن تؤثر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 05:09 مساءً - أ ش أ – قال المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية “لن تؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ولن يشعر بها المستهلك”.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية عن بدء تطبيق الضريبة قبل أيام بناءً على تكليفات مصلحة الضرائب، وفق ميلاد.

وأشار إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط، ليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأوضح ميلاد، في بيان للشعبة اليوم، أن تلك الزيادة جرى الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي؛ بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق و تغير الأسعار .

وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة، قال ميلاد إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، على أن تزاد متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية و ذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023.

وأشار إلى أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها:

أولا الذهب:

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيه

ثانيا المشغولات الفضية:

جرام عيار 925: 1.54 جنيه

جرام عيار 900: 1.39 جنيه

جرام عيار 800: 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الأحجار الكريمة والألماظ:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48