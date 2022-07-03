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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الألماني يحذر من استمرار روسيا في تعليق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 02:09 مساءً - – قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم السبت إن على ألمانيا مواجهة احتمال استمرار روسيا في تعليق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة إغلاق الصيانة المقررة هذا الشهر.
وقال هابيك لصحيفة دي تسايت الأسبوعية في مقابلة عبر الإنترنت “تشهدون سياقا يمكن أن يؤدي إلى هذا السيناريو”.
وأضاف “ربما يكون هذا منطقيا (بهدف) الإبقاء على ارتفاع الأسعار إجمالا وأسعار الطاقة في ألمانيا (خصوصا)، والقضاء على الوحدة والتضامن في البلاد. لا يمكن لأي عاقل أن يستبعد ذلك في هذه المرحلة”.
ومن المقرر إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا ببحر البلطيق، للصيانة السنوية بين 11 و21 يوليو.
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