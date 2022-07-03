انت الان تتابع خبر تراجع الطلب على الألبسة والاحذية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدر نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، تراجع حركة الطلب على الملابس خلال العام الحالي لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 30%.

وقال علان:" إن السبب الرئيسي لتراجع الحركة التجارية هي الطرود البريدية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين".

وتوقع علان أن تتحسن عملية الطلب على الألبسة والاحذية خلال الأسبوع الحالي قبيل عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن التجار يعولوا على الموسم بشكل كامل وليس على فترة زمنية محددة.

ولفت علان إلى أن قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال غالبا ما يساهم إيجابا على حركة الطلب على البضائع داخل الأسواق نظرا لتوفر سيولة لدى المواطنين.