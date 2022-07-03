انت الان تتابع خبر بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات الودائع لأجل لعام 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق بنك الإسكان، البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة، حملة جوائز حسابات الودائع لأجل لعام 2022، تتضمن جائزة شهرية واحدة لكل شريحة من شرائح الودائع المشمولة بالحملة، وبمجموع ثلاث رابحين شهرياً.

ويسعى بنك الإسكان من خلال إطلاق هذه الحملة إلى تشجيع عملائه على فتح حسابات وديعة لأجل مع إمكانية الفوز بجوائز نقدية شهرية، تزيد قيمتها كلما زادت قيمة الوديعة.

وتقوم فكرة الحملة، التي تعد المنتج الأول من نوعه في القطاع المصرفي الأردني، على منح عملاء بنك الإسكان من الأفراد والشركات أسعار فائدة منافسة على ودائعهم، إلى جانب المشاركة في السحب على جوائز نقدية قيّمة بحيث يصل عدد الرابحين الإجمالي لكافة الشرائح منذ إطلاق الحملة ولنهاية العام الجاري 24 رابحاً.

وينقسم برنامج الجوائز إلى ثلاث شرائح للودائع لأجل الجديدة حيث يبلغ الحد الأدنى للودائع ضمن الشريحة الأولى 50000 دينار ولغاية أقل من 100000 ألف دينار، وبها يحق للمودع الدخول على سحب على جائزة نقدية شهرية قيمتها 2500 دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى للودائع ضمن الشريحة الثانية 100000 دينار إلى أقل من 250000 دينار، مع إمكانية المشاركة بسحب على جائزة نقدية قيمتها 5000 دينار، أما الحد الأدنى للودائع ضمن الشريحة الثالثة فيبلغ 250000 دينار فأكثر، مع فرص للفوز بجائزة شهرية قيمتها 9999 دينار.

ومنذ انطلاقته في السوق الأردني عُرّف عن بنك الإسكان ريادته في المجال المصرفي المحلي، إذ كان له السبق في إطلاق الكثير من المنتجات والحلول المصرفية المبتكرة والفريدة من نوعها، ونظام جوائز الحسابات والتي منها حسابات جوائز التوفير وحساب الودائع لأجل التي أطلقت لأول مرة في الأردن في العام 2017 ويهدف من خلالها إلى تلبية تطلعات وطموحات عملائه بمختلف شرائحهم إلى جانب مكافأتهم على ثقتهم به واختياره البنك المفضل لديهم.

تأسس بنك الإسكان - الذي يُعد اليوم واحداً من أكبر البنوك على الصعيدين الأردني والإقليمي وأكثرها تطوراً- في عام 1973، كأول بنك متخصص في تقديم التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة العمران السكاني في الأردن برأسمال قدره نصف مليون دينار، وبعد تحوله إلى بنك تجاري شامل في عام 1997 تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2017 حيث أصبح 315 مليون دينار أي ما يعادل (444 مليون دولار أمريكي).

وبفضل أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الثاقبة، رسخ البنك مكانته كصرح مصرفي يدعم عملائه من الأفراد والشركات ويقدم لهم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة التي تُضاهي أفضل الخدمات المصرفية العالمية.

عُرف بنك الإسكان منذ تأسيسه بريادته في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وتمكنه من إدخال مفاهيم مبتكرة في السوق المصرفي، ويقوم اليوم بدور رئيسي في التحول الرقمي الحديث الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني.

وينفرد البنك، الحائز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية، بشبكة فروعه الداخلية والخارجية الواسعة في كل من الأردن وفلسطين والبحرين، إضافة الى البنوك والشركات التابعة داخل الأردن وخارج الأردن في كل من الجزائر وسوريا ولندن، ومكاتب التمثيل في العراق والامارات وليبيا.