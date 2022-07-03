انت الان تتابع خبر %2.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 2.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي، اليوم ، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.8 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.08 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 5.3 بالمئة، وأسهم بما مقداره 0.12 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.1 بالمئة، مساهمًا بمقدار 0.12 نقطة مئوية، ثم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 4.3 بالمئة،وأسهم بما مقدراه 0.34 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.