انت الان تتابع خبر 424 مليون دينار صادرات لتجارة عمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، 424 مليون دينار، مقابل 310 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية أعلنتها الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال النصف الاول من العام الحالي، 14908 شهادات مقابل 15632 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها المملكة العربية السعودية بعدد 3419، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 1971، فالعراق 659، ومصر 454 والهند بعدد 85 شهادة.

وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 97 مليون دينار، ومصر 62 مليون دينار، فالسعودية 43 مليون دينار، ودولة الامارات 41 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الاحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 191 مليون دينار، والصناعية 119 مليون دينار، والزراعية 65 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 29 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.

وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المصنع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.