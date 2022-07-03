انت الان تتابع خبر قطاع البرمجيات يحقق ايرادات بقيمة حوالي 541.4 مليار دولار في الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نموا مستقرا لقطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع في إيرادات الأعمال المتعلقة بالبرمجيات نسبته 10.6 بالمئة.

وبحسب البيانات، سجلت إيرادات القطاع 3.62 تريليون يوان (حوالي 541.4 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الماضية.

وحققت الشركات في القطاع نفسه أرباحا مجمعة بلغت 374.7 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 1.9 بالمئة، ما عكس انخفاضا بواقع 1.4 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى، وحققت صادرات البرمجيات الصينية 20.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهري كانون الثاني وأيار الماضيين، بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة على أساس سنوي.