انت الان تتابع خبر لليوم الرابع على التوالي.. استقرار في اسعار الذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، لليوم الرابع على التوالي.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,50 و 33,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.