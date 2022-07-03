انت الان تتابع خبر العراق يبيع النفط للأردن بأقل من 6 دولارات عن سعر البيع الرسمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الأحد، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن ارتفع ليبلغ أكثر من 107 دولارات للبرميل الواحد خلال شهر حزيران الماضي بعد المباشرة للشهر الثالث على التوالي بتصدير النفط إلى هذا البلد المجاور خلال العام الحالي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن بأقل من 6 دولارات فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ أكثر من (113.70 ) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة بعد ان باع بسعر يقل بـ 15 دولارا عن السعر الرسمي خلال شهر أيار.

وقالت سومو في احصائية على موقعها إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر حزيران الماضي بلغ 299 الفاً و 760 برميلاً"، مبينة أن "معدل التصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا".

واضافت الشركة ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 107.70 دولارات"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 32 مليوناً و284 الفاً و152 دولاراً".