انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد : الفراخ مفهاش عقل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ارتفعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 40.81 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 53.14 جنيه، بزيادة 1.52 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 49.94 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه

أما عن أسعار البيض اليوم الأحد فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 60.87 جنيه، بتراجع 95 قرشًا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 62.13 جنيه، بتراجع 47 قرشا

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 69.04 جنيه، بتراجع 4 قروش