نعرض لكم الان تفاصيل خبر إضراب موظفي شركتي إيزي جيت وراين إير احتجاجا على الأجور… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 يوليو 2022 01:08 صباحاً - أ ف ب – ألغيت 15 رحلة من إسبانيا وإليها، السبت، وتأجلت 175 أخرى بسبب إضراب نفذه أفراد طاقم شركتي “إيزي جيت” و”راين إير”، بينما أعلن موظفو شركة الطيران الإيرلندية إضرابات جديدة مدتها 12 يوما.

وتزامن بدء الإضراب في شركتي الطيران المنخفضتي التكلفة احتجاجا على الأجور وظروف العمل مع بدء موسم العطلة الصيفية في المدارس الأوروبية، ما ينعكس سلبا على الراغبين بالسفر وقطاع الطيران.

وبحلول الساعة 11,00 بتوقيت جرينيتش، السبت، ألغيت 10 رحلات لشركة راين إير وخمس لإيزي جيت وتأجلت 175 رحلة (123 لراين إير و52 لإيزي جيت)، وفق بيان للنقابات.

وبدأ طاقم راين إير في إسبانيا (1900 موظف) بالإضرابات في 24 يونيو لينضم إليه موظفو إيزي جيت الجمعة.

وأفادت ممثلة اتحاد USO التابع لراين إير ليديا آراسانز أن إضرابات أخرى ستنفذ ثلاث مرّات أخرى لمدة أربعة أيام كل مرة: 12-15 يوليو و18-21 يوليو و25-28 يوليو في 10 مطارات إسبانية حيث يتم تشغيل راين إير.

وقالت “بعد إضراب استمر ستة أيام وفي ضوء عدم رغبة الشركة في الإنصات إلى موظفيها وتفضيلها ترك آلاف الركاب عالقين بدلا من الجلوس والتفاوض على اتفاق بموجب القانون الإسباني، أجبرنا على الدعوة إلى أيام إضراب جديدة”.

وأشارت إلى أن الإضراب الأول الذي نفذ مرّتين واستمر ثلاثة أيام في كل مرة شهد إلغاء “أكثر من 200 رحلة وحوالى ألف تأجيل”، بينما يرجّح أن تؤدي الإضرابات المقبلة إلى اضطرابات مشابهة.

وتعهّد أفراد طاقم إيزي جيت تنفيذ إضرابات في أول ثلاث عطل نهايات أسبوع في يوليو للمطالبة بظروف عمل مطابقة لتلك المطبقة في شركات طيران أوروبية أخرى.

وتمثّل الإضرابات مصدر أرق لقطاع الطيران الذي واجه صعوبة في التوظيف بعد عمليات التسريح الواسعة خلال فترة تفشي كوفيد.