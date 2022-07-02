انت الان تتابع خبر الإسلامي الأردني يفوز بجائزة بريطانية للمرة التاسعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مجلة "ذا بانكر" البريطانية، عن فوز البنك الإسلامي الأردني للمرة التاسعة، بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2022 ، وذلك ضمن جوائز تمنحها المجلة سنوياً للبنوك الإسلامية المتميزة على مستوى كل دولة اعترافاً بجهودها وتميزها.

وبحسب بيان عن البنك الإسلامي، اليوم، فإنه ووفقا لتقرير المجلة الصادرة عن مجموعة "فاينانشال تايمز" المتخصصة في مجال البنوك والاستثمار على المستوى الدولي، خلال شهر حزيران الماضي وبناءً على لجنة التحكيم المسؤولة عن إعلان الجوائز، فإن البنك الإسلامي الأردني يعد من أبرز البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط، حيث استطاع الاستمرار بالفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن للعام 2022 لتميزه ولما حققه من نتائج جيدة في الأداء المالي وابتكار المنتجات.

وأشار البيان إلى أنه رغم مختلف التحديات، فقد نمت أرباح البنك في نهاية عام 2021 بنسبة 13.3 بالمئة لتبلغ حوالي 83.3 مليون دولار، وارتفعت التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 10.7 بالمئة لتبلغ حوالي 6.7 مليار دولار، كما ارتفعت الودائع بنسبة 10 بالمئة.

وبين أن البنك تميز بإطلاق العديد من المنتجات التي تهدف إلى تحسين الشمول المالي لمتعامليه كإطلاق منتج بطاقة "مساومة"، وبطاقة "المكفوفين"، وبرنامج "مكافآت" لمستخدمي بطاقات البنك المصرفية بأنواعها ( فيزا وماستر كارد)، وحملات تسويقية لمستخدمي قنوات البنك على الهاتف المحمول والإنترنت لدفع الفواتير والتسوق الإلكتروني.

كما قدم أيضا منتجات وخدمات تمويلية بأسعار تفضيلية للمتقاعدين العسكريين بمذكرة تفاهم مع صندوق الائتمان العسكري في الأردن مع نمو في شبكة فروع وأجهزة الصراف الآلي وتقديم البطاقات المصرفية اللاتلامسية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبحسب البيان، عبر الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، عن اعتزازه بما استطاع البنك تحقيقه من إنجازات استحق عليها الفوز بهذه الجائزة للمرة التاسعة، إلى جانب الحصول على العديد من الجوائز المميزة التي تمنحها مجلات ومؤسسات عالمية تعنى بإبراز البنوك الناجحة والمتميزة في أدائها، مؤكداً السعي المستمر لتحقيق استراتيجية البنك بالحفاظ على مكانة مميزة له في القطاع المصرفي الإسلامي بمختلف مؤشراته وأدواره الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.