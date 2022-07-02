- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري في تركيا يقفز 184% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 07:12 مساءً - _ قالت وزارة التجارة التركية ، اليوم السبت، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يساهم في اتساع العجز.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.
وكشفت البيانات أيضا أن الصادرات التركية زادت 18.5 بالمئة إلى 23.40 مليار دولار في يونيو حزيران في حين قفزت الواردات 39.6 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار.
وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري في تركيا يقفز 184% خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.