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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تقلص ضريبة تصدير زيت دوار الشمس بشدة لدعم الصادرات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 06:11 مساءً - سي إن بي سي _ أعلنت وزارة الزراعة الروسية السبت ، خفض ضريبة تصدير زيت دوار الشمس خفضا حادا بعد تغيير المعادلة التي تستخدمها موسكو لحسابها من أجل دعم شحناته، بينما تحوم عملة الروبل قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وأضافت الوزارة في مذكرة أن ضريبة تصدير زيت دوار الشمس حددت عند 8408.7 روبل أو 163.3دولار بالمعدل الحالي للطن لشهر يوليو.
وكانت السلطات قد حددت الضريبة لشهر يوليو تموز في السابق بالدولار الأمريكي عند 560.1 دولار للطن.
وارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات هذا الأسبوع، بدعم من ضوابط رأس المال، لكن من المتوقع أن ينخفض في المدى الطويل، حيث فقد ما يقرب من 6% الجمعة 1 يوليو في التعاملات بموسكو.
وكانت روسيا المتضررة من العقوبات الغربية قد خفضت أمس الضرائب على صادراتها من الحبوب بشكل حاد، بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها لحسابها لدعم الشحنات في موسم يوليو -يونيو التسويقي.
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