مال وأعمال

روسيا تقلص ضريبة تصدير زيت دوار الشمس بشدة لدعم الصادرات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تقلص ضريبة تصدير زيت دوار الشمس بشدة لدعم الصادرات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 06:11 مساءً - سي إن بي سي _ أعلنت وزارة الزراعة الروسية السبت ، خفض ضريبة تصدير زيت دوار الشمس خفضا حادا بعد تغيير المعادلة التي تستخدمها موسكو لحسابها من أجل دعم شحناته، بينما تحوم عملة الروبل قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

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وأضافت الوزارة في مذكرة أن ضريبة تصدير زيت دوار الشمس حددت عند 8408.7 روبل أو 163.3دولار بالمعدل الحالي للطن لشهر يوليو.

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وكانت السلطات قد حددت الضريبة لشهر يوليو تموز في السابق بالدولار الأمريكي عند 560.1 دولار للطن.

وارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات هذا الأسبوع، بدعم من ضوابط رأس المال، لكن من المتوقع أن ينخفض في المدى الطويل، حيث فقد ما يقرب من 6% الجمعة 1 يوليو في التعاملات بموسكو.

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وكانت روسيا المتضررة من العقوبات الغربية قد خفضت أمس الضرائب على صادراتها من الحبوب بشكل حاد، بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها لحسابها لدعم الشحنات في موسم يوليو -يونيو التسويقي.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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