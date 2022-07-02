انت الان تتابع خبر أكثر من 51 ألف زائر للبترا خلال شهر حزيران الماضي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي السبت عن إحصائية زوار مدينة البترا الأثرية لشهر حزيران الماضي، وسجلت الإحصائية أرقاماً تفائلت من خلالها السلطة لقدوم موسم سياحي جيد خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة لشهر حزيران 51 ألف و575 زائر من كافة الجنسيات، بلغ عدد الأجانب منهم 41 الف و273 زائر بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 10 آلاف و302 زائر، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2021 فقد بلغ عدد زوار البترا 15 ألف و658 زائر من كافة الجنسيات منهم 4 آلاف 669 زائر أجنبي 10 آلاف و989 زائر أردني وعربي.

ووصل عدد زوار البترا الأجانب خلال شهري حزيران وأيار الماضيين إلى 101 ألف و913 زائر بنسبة تقارب ٧٠٪؜ من أعداد الزوار الأجانب لنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغ عدد الزوار الأجانب فيها 135 ألف و222 زائر.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن السلطة متفائلة بقدوم موسم سياحي جيد خلال العام الحالي يساهم في تعويض القطاع السياحي خسائره جراء جائحة كورونا.

ويتوقع الفرجات أنه في حال استمرت نسبة الزيادة الحالية لأعداد الزوار أن يدخل مدينة البترا حتى نهاية العام الحالي حوالي ٤٠٠ الف سائح أجنبي.

وأضاف الفرجات أن مجموع اعداد الغرف الفندقية التي تمت الموافقة عليها ما لا يقل عن 900 غرفة فندقية تم افتتاح وتشغيل ما مجموعة 350 غرفة فندقية والعمل جارٍ لتأهيل وتجهيز 550 غرفة فندقية جديدة استعداداً للموسم السياحي.

وفي ذات السياق أوضح الفرجات بأن ما لا يقل عن 500 غرفة فندقية جديدة قام عدد من المستثمرين بتقديم المخططات الهندسية لها وهي الآن في إجراءات الدراسة والتقييم لمنحها الموافقات اللازمة بالإنشاء.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة ستحتفل خلال الأسبوع الحالي بالذكرى الـ15 لفوز البترا بثاني عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهي مناسبة سنوية تحتفل بها السلطة بالتشارك مع المجتمعات المحلية والقطاع السياحي في اللواء.