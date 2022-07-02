انت الان تتابع خبر الأردن يستورد 12.99 مليون برميل نفط العام الماضي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استوردت المملكة 11.8 مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء العقبة، فيما بلغ اجمالي كميات النفط العراقي المستورد منذ بدء التزويد في بداية ايلول 2021 وحتى نهاية عام 2021 حوالي 1.19 مليون برميل.

وبحسب تقرير نشرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية على موقعها الإلكتروني، بلغت كمية النفط المنتجة من حقل حمزة النفطي 105 آلاف برميل خلال 2021، بموجب اتفاقية تطوير وتشغيل حقل حمزة النفطي المبرمة مع شركة البترول الوطنية والتي وقعت 2020 بهدف زيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل. وفي السياق، اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في شهر حزيران الماضي مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان جنوب شرقي المملكة على أعماق 1400 إلى 1750 مترا.

قال الخرابشة خلال اطلاق المشروع إن تحديد موقع البئر بناء على دراسة مستفيضة للمنطقة استنادا لمعلومات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، والذي جرى تحليله لتحديد مناطق الأنهار الجليدية التي تعرضت لها المنطقة قبل ملايين السنين، والتي أعدتها الوزارة وشركة البترول الوطنية بالتعاون مع شركات استشارية عالمية في مجال النفط والغاز.

وأوضح أن المشروع تنفذه في مرحلة الاستشكاف كوادر وطنية بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية.

وجاء المشروع، في إطار جهود الوزارة في مجال استكشاف الثروات الطبيعية والنفط والغاز؛ تحقيقا لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية، ما يؤدي إلى دعم خزينة الدولة.

وياتي المشروع في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط الذي بدأ قبل نحو 30 عاما، ونتج عنه وبجهود كوادر وطنية اكتشاف النفط في حقل حمزة عام 1983 واكتشاف حقل الريشة الغازي عام 1987 واكتشاف بئر السرحان 4 عام 1989.

وبحسب التقرير، جرى زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في الماضونة بحوالي 6 آلاف طن، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من عام 2021، واستلامه من قبل الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية.

وجرت تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بالاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من خلال مصر وشركة شيفرون وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى الغاز المنتج من حقل الريشة الغازي.

وتعمل شركة تطوير العقبة بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال ببناء وحدة تغيير شاطئية بقدرة حوالي 400 مليون قدم مكعب يوميا، واستبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية بوحدة تخزين عائمة من نوع (اف اس يو fsu)، وجرت الإحالة على الاستشاري لإعداد الدراسات الهندسية والتصاميم الاولية ووثائق العطاء، ومن المتوقع الانتهاء من اعمال المشروع وتشغيله خلال عام 2024.

واوضح التقرير أن القدرة الانتاجية لحقل الريشة رفعت لحوالي 32 مليون قدم مكعب بعد دخول آبار الريشة 53.51.50 على الإنتاج خلال عام 2021.

وبلغ إنتاج حقل الريشة الغازي عام 2021 حوالي 6510 مليون قدم مكعب بمعدل يومي 8ر17 مليون قدم مكعب بارتفاع مقداره 22 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وفي مجال تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة، افتتح مشروع تزويد المجمع الصناعي في العقبة التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعتها شركة الفوسفات مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بهدف تزويد المجمع الصناعي في العقبة بنحو أربعة ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز.

ووافق مجلس الوزراء على تسعير الغاز المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشاريع استثمارية معتمدة على غاز الريشة سواء في المناطق الشرقية من المملكة أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.

وبلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات العام الماضي 24 مليون قدم مكعب باليوم.

وفي مجال البترول والصخر الزيتي صدرت تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لعام 2021.