انت الان تتابع خبر تقرير يكشف احتياطي الذهب في الأردن.. وهذا سعر الغرام على الميزان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي لشهر حزيران 2022 أن باحتياطيات الذهب في الأردن يبلغ 43.5 طن.

و يحتل الأردن المرتبة العاشرة عربيا والـ 53 عالميًا باحتياطيات الذهب.

واحتلت السعودية في المركز الأول عربيًا والـ 18 عالميًا، بواقع 323.1 طن، بينما جاء لبنان في المركز الثاني عربيًا والـ 20 عالميًا بـ 286.8 طن.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ،بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، عند 37.00 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.50 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 43.50 و 33.00 دينار على التوالي.

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب :

[التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي لشهر حزيران 2022]