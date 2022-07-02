مال وأعمال

ألمانيا تتوقع بدء تشغيل محطات للغاز الطبيعي المسال بحلول…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تتوقع بدء تشغيل محطات للغاز الطبيعي المسال بحلول… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:09 مساءً - وكالات _ يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بدء تشغيل أول محطتين مؤقتتين للغاز الطبيعي المسال في مدينتي فيلهلمسهافن وبرونسبوتل بحلول مطلع العام المقبل.

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وقال هابيك في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتا الألمانية”، تنشرها في عددها غداً الأحد: إن الحكومة الألمانية استأجرت أربع محطات عائمة للغاز المسال.

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وأضاف: “هناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام، وسيجرى استخدامهما في فيلهلمسهافن وبرونسبوتل مطلع العام المقبل”، موضحاً أن وزارته تتعاون لذلك على نحو وثيق مع الولايات الألمانية.

وقال: “الجميع يدعمون الأمر، لأنه يتعين علينا في النهاية إنجازه بوتيرة لم تحدث من قبل في ألمانيا”.

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ومن خلال المحطات العائمة للغاز الطبيعي المسال تسعى ألمانيا لتعزيز إمدادات الغاز غير الروسي.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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