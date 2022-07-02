ألمانيا تتوقع بدء تشغيل محطات للغاز الطبيعي المسال بحلول…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 05:09 مساءً - وكالات _ يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بدء تشغيل أول محطتين مؤقتتين للغاز الطبيعي المسال في مدينتي فيلهلمسهافن وبرونسبوتل بحلول مطلع العام المقبل.

وقال هابيك في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتا الألمانية”، تنشرها في عددها غداً الأحد: إن الحكومة الألمانية استأجرت أربع محطات عائمة للغاز المسال.

وأضاف: “هناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام، وسيجرى استخدامهما في فيلهلمسهافن وبرونسبوتل مطلع العام المقبل”، موضحاً أن وزارته تتعاون لذلك على نحو وثيق مع الولايات الألمانية.

وقال: “الجميع يدعمون الأمر، لأنه يتعين علينا في النهاية إنجازه بوتيرة لم تحدث من قبل في ألمانيا”.

ومن خلال المحطات العائمة للغاز الطبيعي المسال تسعى ألمانيا لتعزيز إمدادات الغاز غير الروسي.