جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بمعرض فوديكس السعودية

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رياض - احمد صلاح - تنظم جمعية المصدرين الاردنيين، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، المشاركة الاردنية في معرض “فوديكس السعودية”، الذي سيقام بالعاصمة الرياض في الثالث عشر من شهر أيلول المقبل.

وفوديكس السعودية الذي يستمر أربعة أيام، ويشارك به الاردن للمرة الأولى، يعتبر أكبر معرض سعودي دولي متخصص بقطاع الأغذية والمشروبات.

وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري إن المشاركة الأردنية بالمعرض مهمة جدا للشركات الصناعية الاردنية ولا سيما بالمرحلة الحالية التي تشهد اهتماما عالميا بقطاع المواد الغذائية.

واكد في بيان اليوم السبت، أهمية استفادة الصناعة الاردنية من الزخم الكبير والانطلاقة الجديدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الاردنية السعودية، وبما يسهم في توسيع قاعدة السلع الاردنية المصدرة لسوق الشقيقة السعودية.

وبيّن أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السعودية تشكل ما نسبته 12بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول العالم، فيما بلغت نسبة المستوردات الأردنية من السعودية 15 بالمئة من إجمالي المستوردات الأردنية، موضحا ان مبادلات البلدين التجارية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة من حيث الجودة والمنافسة ما مكنها من الوصول لأكثر من 142 سوقا حول العالم، مؤكدا سعي الجمعية الدائم للمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة لتمكين الصناعيين والمصدرين من دخول أسواق جديدة،واوضح رئيس الجمعية ان المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات الاردنية للاطلاع على آخر التطورات التي طرأت على صناعة الغذاء والمشروبات وتبادل الخبرات مع المشاركين من مختلف دول العالم.

واشار الخضري الى ان السعودية تعد اكبر سوق للاغذية بمنطقة الشرق الاوسط بقيمة تصل الى 45 مليار دولار، ما يوفر فرصة كبيرة لصناعة الغذاء الاردنية للمنافسة بالسوق السعودية نظرا لجودتها العالية.

وأكد الخضري على ضرورة الإستمرار بدعم المشاركات الأردنية بالمعارض الخارجية لأهمتها في إتاحة الفرص للشركات الصناعية عرض وتسويق منتجاتها وفتح افاق تصديرية جديدة امامها.

وحسب مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، يتيح المعرض للزوار الفرصة للتعرف على منتجات غذائية لأكثر من 50 دولة وتبادل الأعمال والخبرات مع العارضين واكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.

ولفت أبو رحمه الى انه سيقام على هامش المعرض أكبر مسابقة طهاة دولية، بإشراف الجمعية الدولية للطهاة، وجمعية الطهاة السعوديون، مبينا ان المعرض يستقطب خلال فعالياته 12 الف زائر بمجال تجارة وصناعة الأغذية.

ودعا أبو رحمة الشركات الصناعية الاردنية العاملة بقطاع صناعة الغذاء للاستفادة من فرصة المشاركة بالمعرض والترويج لمنتجاتها.